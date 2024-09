Dieses Jahr dürfen sich Reality-TV-Fans das erste Mal auf eine VIP-Staffel von „Love Island“ freuen. Während die Normalo-Staffeln quasi in Echtzeit ausgestrahlt werden und die Zuschauer über das Geschehene mitbestimmen dürfen, wurden die VIP-Staffel bereits im Voraus gedreht. Jetzt gibt es die ersten Infos.

Wann startet „Love Island VIP“ 2024?

„Love Island VIP“ startet am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auf RTL2. Danach kommt wöchentlich eine neue Folge. Wer eine Ausstrahlung verpasst, kann die Folge danach 7 Tage lang kostenfrei auf RTL+ streamen. Mit einem Premium-Abo läuft die Frist nicht ab.

Love Island VIP 2024: Das sind die Kandidaten

Insgesamt sind 19 Reality-Sternchen bei der VIP-Staffel von Love Island mit dabei:

Melissa Damilia: Love Island (Staffel 3), Die Bachelorette 2020

Love Island (Staffel 3), Die Bachelorette 2020 Aurelia Amprecht : Love Island (Staffel 4), Are You The One? – Realitystars in Love, Good Luck Guys

: Love Island (Staffel 4), Are You The One? – Realitystars in Love, Good Luck Guys Danilo Cristilli: Love Island (Staffel 3), Are You The One? – Realitystars in Love

Love Island (Staffel 3), Are You The One? – Realitystars in Love Sandra Janina van der Heide: Love Island (Staffel 4), Temptation Island, Prominent getrennt

Love Island (Staffel 4), Temptation Island, Prominent getrennt Tracy Candela: Love Island (Staffel 2)

Love Island (Staffel 2) Marcellino Kremers : Love Island (Staffel 2)

: Love Island (Staffel 2) Leandro Fünfsinn: Love Island (Staffel 8)

Love Island (Staffel 8) Tobias Pietrek: Love Island (Staffel 4), Ex on the Beach

Love Island (Staffel 4), Ex on the Beach Yasin Mohamed: Temptation Island, Kamp der Realitystars, Ex on the Beach, La Familia – House of Reality

Temptation Island, Kamp der Realitystars, Ex on the Beach, La Familia – House of Reality Alicia Costa Pinheiro: Temptation Island, Are You The One? – Realitystars in Love

Temptation Island, Are You The One? – Realitystars in Love Yeliz Koc: Der Bachelor, Bachelor in Pardise, Das Sommerhaus der Stars, Promi Big Brother, Kampf der Realitytstars, Make Love, Fake Love

Der Bachelor, Bachelor in Pardise, Das Sommerhaus der Stars, Promi Big Brother, Kampf der Realitytstars, Make Love, Fake Love Gigi Birofio: Ex on the Beach, Temptation Island VIP, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Ex on the Beach, Temptation Island VIP, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Wilson Coenen: Are You the One?

Are You the One? Patrick Fabian: Berlin – Tag & Nacht

Berlin – Tag & Nacht Jill Lange: Are You the One?, Are You The One? – Realitystars in Love, Ex on the Beach, DSDS

Are You the One?, Are You The One? – Realitystars in Love, Ex on the Beach, DSDS Kymani Yade: Sohn von Daisy Dee

Sohn von Daisy Dee Viktoria Kraus: Temptation Island

Temptation Island Chiara Fröhlich: Der Bachelor, Prominent getrennt

Der Bachelor, Prominent getrennt Sophie Imelmann: Schloss Einstein, Köln 50667

Bei welchen Kandidaten könnte es besonders spannend werden?

Sowohl Melissa und Danilo als auch Tracy und Marcellino bandelten bei Love Island an. Letzteres Pärchen verließ „Love Island“ sogar gemeinsam als Siegerpaar. Ihre Beziehung hielt nur kurz. Auch Yasin trifft auf seine Ex Alicia, deren Beziehung bei „Temptation Island“ in die Brüche ging. Außerdem ist bekannt, dass sich auch Yeliz und Yasin vor geraumer Zeit kennenlernten. Eine Beziehung entstand dabei allerdings nicht.

Wer moderiert die VIP-Staffel?

Die Moderation übernimmt Sylvie Meis, die seit 2021 ebenfalls die Normalo-Staffeln begleitet und damit Jana Ina Zarella ablöste.

Bild: RTLZWEI, ITV Studios Germany

Frühere Staffeln von „Love Island“ streamen

Die Staffeln 2 und 3 sowie 5 bis 8 können Sie mit einem RTL+-Abo jederzeit auf der Plattform streamen.

Darum geht es bei „Love Island“

Die Grundidee von „Love Island“ ist, dass Singles auf einer Insel in einer luxuriösen Villa zusammenkommen, mit der Intention, die große Liebe zu finden. Am Ende der Staffel gewinnt das beliebteste Paar 50.000 Euro. Dabei stellt sich die Frage, ob die Beziehung echt ist oder nur eine Strategie, da das Paar wählen muss, ob sie das Geld teilen oder allein behalten möchten.