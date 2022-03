1 Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Welt der liebestollen Islander. Foto: dpa/Christian Charisius

In der RTL Show Love Island werden von kommenden Montag an wieder Singles in einer Villa im Urlaubsparadies Teneriffa um den perfekten Partner konkurrieren.















Die Temperaturen steigen jahreszeitbedingt an – und auch bei RTL wird in den nächsten Wochen der eine oder andere ins Schwitzen kommen, schließlich verspricht Love Island bereits im Titel „Heiße Flirts und wahre Liebe“. In der neuen Staffel gehen zunächst sieben Frauen und sieben Männer auf die Suche nach dem persönlichen Partnerglück. Kenner der Show wissen aber: Die Konkurrenzsituation wird später noch durch zahlreiche Überraschungskandidaten und -kandidatinnen, die sogenannten „Granaten“, verschärft.

Erstmals Trans-Frau vertreten

Über das gewohnte Format hinaus erwarten die Zuschauer auch zwei Premieren. Mit Jessica aus Trier ist erstmals eine Trans-Frau als Kandidatin vertreten. Die 22-Jährige hat sich bereits vor vier Jahren einer Geschlechtsumwandlung unterzogen.

Gegenüber Bild zeigte sie sich überglücklich mit dieser Entscheidung: „Ich habe das kein einziges Mal infrage gestellt. Ich hatte immer den Gedanken, dass ich bald endlich eine Frau sein darf und endlich so sein kann, wie ich bin.“ Nun sucht sie in der RTL-Show nach ihrem Traummann, wobei es vorzugsweise „eher der südländische Typ“ sein soll.

Kandidatin mit VfB-Bezug

Dass eine der Kandidatinnen aus einer echten Promi-Familie kommt, dürfte ebenfalls ein Novum darstellen. Sandrine Schlotterbeck aus dem Raum Stuttgart ist nicht nur die Cousine der diesjährigen Bundesliga-Entdeckung Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), sondern auch die Tochter des ehemaligen Bundesligaspielers Niels Schlotterbeck (unter anderem VfB Stuttgart).

Mit 28 Jahren gehört sie bereits zu den älteren Teilnehmerinnen im Feld und äußerte in der Bild folgende Hoffnung: „Vor 30 sollte der perfekte Mann auf seinem Pferd daher geritten kommen und mich abholen.“

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf einen Blick:

Adriano 27, Lagerlogistiker aus dem Raum Stuttgart

Jennifer 23, Recruiterin aus Düsseldorf

Bucci, 31, Barkeeper aus München

Jessica, 22, Einzelhandelskauffrau aus dem Raum Trier

Léon, 25, Student aus dem Raum Lüneburg

Leonie, 27, Kaufmännische Angestellte aus Gronau

Madhi, 23, Personal-Trainer und Student aus dem Raum Konstanz

Sandrine, 28, Studentin aus dem Raum Stuttgart

Mark, 23, Beamter bei der Bundeswehr aus dem Raum Bonn

Lara, 27, Angestellte aus Hamburg

Nico, 26, Vertriebsmitarbeiter aus dem Saarland

Vanessa, 26, Personalerin aus Grafrath

Vanuschka, 22, Selbstständige im Kosmetikbereich aus Salzburg

Tom, 29, IT-Administrator aus Velbert

Ob sich die Erwartungen der 14 Singles erfüllen, kann von 21. März an um 20.15 Uhr auf RTL oder im Stream auf tvnow.de verfolgt werden.