Love Interest von Anne Hathaway: Patrick Brammall in Der Teufel trägt Prada 2: Wer ist der Neue?

Anne Hathaway wurde erstmals mit ihrem neuen Filmpartner Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet. Der australische Schauspieler ersetzt Adrian Grenier als Andy Sachs' Liebhaber. Brammall war bisher vor allem für Serienrollen bekannt.
Die Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" nehmen Fahrt auf - und Anne Hathaway (42) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Am 5. August wurde die Schauspielerin erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Co-Star Patrick Brammall (49) in Brooklyn gesichtet.