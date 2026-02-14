Love Hunter: Twenty4Tim zeigt seine Datingshow ab Sonntag

"Twenty4Tim: Love Hunter" startet bereits am Wochenende. Das gab der Influencer nun bekannt und verriet auch neue Details zu seiner Datingshow.
Twenty4Tim (25) und seine Liebessuche gehen passend zum Valentinstag schon am Wochenende an den Start. Der Social-Media- und TV-Star erklärte am Samstag (14. Februar) auf Instagram: "Es ist soweit. Während ich diese Zeilen schreibe, sind meine Hände extrem am zittern. Meine Dating Show beginnt morgen @lovehunterofficial & ihr könnt meine Suche nach der wahren Liebe miterleben."