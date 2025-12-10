Louvre-Diebstahl: Täter entkamen Polizei mit 30 Sekunden Vorsprung

Eine halbe Minute hätte ausgereicht, um die Täter des spektakulären Diebstahls im Pariser Louvre noch am Tatort zu fassen. Das geht aus einem Untersuchungsbericht hervor.
Eine halbe Minute hätte ausgereicht, um die Täter des spektakulären Kronjuwelen-Diebstahls im Pariser Louvre-Museum noch am Tatort zu fassen: „30 Sekunden mehr, und die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma oder die Polizisten hätten die Diebe aufhalten können“, sagte der Leiter der Generalinspektion für kulturelle Angelegenheiten, Noël Corbin, am Mittwoch bei der Vorstellung eines Untersuchungsberichts im französischen Senat.