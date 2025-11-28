Louve-Raub: Alle vier Hauptverdächtigen hinter Gittern

Nach dem spektakulären Einbruch im Louvre sitzen nun alle vier Hauptverdächtigen fest. Die Suche nach dem gestohlenen Schmuck im Wert von 88 Millionen Euro läuft weiter.
Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre befinden sich alle vier mutmaßlichen Haupttäter, die mit einem Lkw mit Hublift an dem berühmten Museum vorfuhren, hinter Gittern. Auch gegen den am Dienstag festgenommenen mutmaßlichen vierten Täter sei ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigen Raubs und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung eingeleitet worden, teilte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau mit. Der 39-Jährige solle wie bereits seine zuvor gefassten mutmaßlichen drei Mittäter in Untersuchungshaft kommen.