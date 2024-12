Louisa und Nader Jindaoui: Waffel-Aktion von Influencern löst Tumulte in Berlin aus

1 Eine Aktion von Louisa und Nader Jindaoui sorgte für Tumulte. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Frederic Kern

Die Süßigkeiten-Aktion des Influencer-Paars Louisa und Nader Jindaoui endete im Chaos. Tausende Fans strömten zu einem Waffelgeschäft in Berlin. Ein zehnjähriges Mädchen kam ins Krankenhaus.











Eine Aktion des Influencer-Paars Louisa und Nader Jindaoui hat vor einem Waffelgeschäft in Berlin Tumulte ausgelöst. Sie wollten dort Süßigkeiten verteilen - da tausende Menschen kamen, brach die Polizei die Veranstaltung aber ab, wie sie am Sonntag mitteilte. Mehrere Minderjährige erlitten in der Menge Atemnot oder Kreislaufprobleme, ein zehnjähriges Mädchen wurde von um sich schlagenden Menschen am Oberkörper getroffen und musste mit Schmerzen ins Krankenhaus.