"Fantastic Four"-Fanevent Vanessa Kirby präsentiert ihren Babybauch in Berlin

Mit diesem Auftritt stiehlt Vanessa Kirby ihren Co-Stars mühelos die Show: Bei einem "Fantastic Four"-Fanevent in Berlin setzte die Schauspielerin ihren Babybauch in einem engen, halbtransparenten Kleid gekonnt in Szene.