Lottospieler aus Heilbronn: Glückspilz gewinnt fast eine Million Euro

1 Eine Spielerin oder ein Spieler aus dem Südwesten hat fast eine Million Euro im Lotto gewonnen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Fast eine Million Euro mit sechs Richtigen gewonnen: Ein bisher unbekannter Spieler hat einen Lottoschein in Heilbronn abgegeben, der einen Geldsegen bringt.











In Heilbronn darf gejubelt werden: Ein Tipper oder eine Tipperin hat bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag mehr als 920.000 Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Er oder sie kreuzte die sechs Gewinnzahlen richtig an. Lediglich die korrekte Superzahl 9 hätte einen noch größeren Jackpot-Gewinn bedeutet.