Die Chance, im Lotto sechs Richtige zu tippen, liegt bei über 15 Millionen zu 1. Wer auch noch die Superzahl richtig erraten möchte, sieht sich einer Gewinnwahrscheinlichkeit von knapp 140 Millionen zu 1 ausgesetzt. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu Glücklichen, die kleinere oder größere Beträge gewinnen. Die erste Frage lautet dann meist: Muss ich den Gewinn versteuern?

Ist der Gewinn im Lotto steuerfrei?

Das Einkommensteuergesetz beschreibt 7 Einkunftsarten, die steuerpflichtig sind. Ein Lottogewinn fällt nicht darunter. Grund dafür ist, dass es sich bei dem Gewinn um reines Glück handelt. Egal, ob 1000 Euro, 1 Millionen Euro oder mehr, einen Gewinn im Lotto muss man nicht versteuern.

Eventuelle Erträge sind steuerbar

Der reine Lottogewinn ist also nicht steuerpflichtig. Lässt man das Geld jedoch nicht auf dem Konto liegen und investiert es in Aktien, Immobilien oder andere Vermögenswerte, fallen auf mögliche Erträge selbstverständlich Steuern an. Auch bei Schenkungen sollte man vorsichtig sein. Je nach Verwandtschaftsgrad gelten gewisse Obergrenzen, bei deren Überschreiten Steuern anfallen. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel „Wie viel Geld darf man verschenken?“.

Verdient das Finanzamt am Lottogewinn?

Zwar müssen Lottogewinner keine Steuern auf ihren Gewinn zahlen, die Lotterien dagegen werden über die Lotteriesteuer zu Abgaben verpflichtet. Die Steuer beträgt 16 2/3 % des Bruttopreises der Lose.

Lottogewinne im Ausland versteuern?

Auch auf Lottogewinne aus dem Ausland zahlt man als Deutscher keine Steuern, wenn man in Deutschland ansässig ist. Die ausländischen Lotterien müssen jedoch in den meisten Ländern einen Teil des Gewinns direkt an das Finanzamt abführen. Die Steuern werden vom Gewinn abgezogen und der Rest dann überwiesen. Was vom Gewinn übrig bleibt, muss in Deutschland jedoch nicht erneut versteuert werden. Neben Deutschland erheben zum Beispiel auch Kanada, Finnland, Irland, Neuseeland, Großbritannien oder Südafrika keine Steuern auf Lottogewinne.