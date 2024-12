Lotto-Jackpot geknackt: Glückspilz aus Kreis Ludwigsburg gewinnt 26,4 Millionen Euro

Volltreffer kurz vor dem Jahreswechsel: Eine Tipperin oder ein Tipper aus Baden-Württemberg hat den Jackpot im Lotto 6aus49 geknackt und mehr als 26,4 Millionen Euro abgeräumt. Der Glückspilz aus dem Kreis Ludwigsburg war bundesweit der Einzige, der bei der Ziehung am Samstag, 28. Dezember, sechs Richtige und die passende Superzahl hatte.

Die Gewinnerin oder der Gewinner nahm am Lotto-Klassiker teil und kreuzte die Gewinnzahlen 7, 13, 18, 28, 40 und 44 sowie die Superzahl 5 auf dem Spielschein an. Das war goldrichtig. Der Volltreffer ist genau 26.431.697,80 Euro wert – komplett steuerfrei. Es ist der bisher höchste Gewinn bei Lotto Baden-Württemberg in diesem Jahr.

Wahrscheinlichkeit eines Gewinns liegt bei 1 zu 140 Millionen

Wer die oder der Glückliche ist, ist noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde ohne GlüXCard, der kostenlosen Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg, in einer Annahmestelle im Kreis Ludwigsburg abgegeben. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Tipperin oder der Tipper in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot im Lotto 6aus49 zu knacken, liegt bei 1 zu rund 140 Millionen.