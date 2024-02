Lotto: Glückspilz aus Baden-Württemberg gewinnt 15,5 Millionen Euro

1 Ein Baden-Württemberger hat eine ordentliche Summe gewonnen (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Banneyer

Fünf Gewinnzahlen und die beiden Zusatzzahlen tippt ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Baden-Württemberg richtig und gewinnt damit 15,5 Millionen Euro. Der Glückspilz könnte aus der Nähe von Stuttgart kommen.











15,5 Millionen Euro hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Baden-Württemberg am Freitagabend gewonnen. Der Glückspilz tippte fünf Gewinnzahlen sowie die beiden Zusatzzahlen richtig. Das teilte die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit. Abgegeben worden war der Schein den Angaben zufolge in einer Annahmestelle in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart.