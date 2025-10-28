Lotto-Gewinner aus Leonberg: „Das ist schon irre“ – Kugel Nummer 15 macht Peter Koch zum SKL-Millionär

Peter Koch aus Leonberg gewinnt bei der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) eine Million Euro. Hochtrabende Pläne hat er nicht, ein bisschen weniger Arbeit darf es allerdings sein.
Peter Koch aus Leonberg ist neuer SKL-Millionär. In Mainz sicherte er sich beim Millionen-Event der Süddeutschen Klassenlotterie den Hauptgewinn von einer Million Euro. Für den glücklichen Gewinner heißt es nun: beruflich kürzertreten, die Arbeitszeit reduzieren und für die Zukunft vorsorgen. Auch einen Gourmet-Traum möchte sich der 68-Jährige zusammen mit seiner Frau erfüllen.