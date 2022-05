Am Stuttgarter Flughafen verhaftet Türkei-Reise endet für gesuchten Einbrecher im Gefängnis

Ein mutmaßlicher Einbrecher will in die Türkei reisen. Bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen fällt den Polizisten auf, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Somit endet die Reise für den Verdächtigen vorzeitig.