Corona in Baden-Württemberg Situation auf Intensivstationen könnte sich bis Mitte November drastisch zuspitzen

Berechnungen des Uniklinikums Freiburg zeigen: In den kommenden zehn Tagen könnte die Zahl der Corona-Fälle auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg über 400 steigen. Was das bedeuten würde – und woher der aktuelle Anstieg kommt.