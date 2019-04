1 Aldi-Süd spielt bis zum 21. April Glücksfee. Foto: dpa

Kassenbons als Lotteriescheine: Im April lohnt es sich, die Kassenbons von Aldi gut aufzuheben. Der Discounter verlost eine nicht unerhebliche Summe.

Stuttgart - Aldi-Süd spielt Glücksfee: Kunden haben bis zum 21. April die Möglichkeit, an einer Art Glücksspiel teilzunehmen. Der Prozess ist dabei an eine echte Lotterie angelehnt. Statt einem Schein mit angekreuzten Nummern gelten die Bons von Aldi als Los. Gewinnen kann man nicht mit Zahlen, sondern mit den eingekauften Waren. Aldi hat dafür 33 Produkte ausgewählt, die bei der Ziehung in Frage kommen.

Sehen Sie im Video, wie die Supermarkt-Lotterie bei Aldi funktioniert: