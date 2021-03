Schulöffnungen in Stuttgart Stadt empfiehlt Grundschülern das Tragen einer Maske

Von kommenden Montag an werden auch die Grundschüler wieder in voller Kopfzahl im Präsenzunterricht sitzen. Das erhöht die Infektionsgefahr. Die Stadt Stuttgart will deshalb an die Familien appellieren, ihre Kinder mit Maske in den Unterricht zu schicken.