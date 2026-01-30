Komponist Lothar Heinle: „Ich will die Poesie der Musik zeigen“

Die Kompositionen Lothar Heinles entfalten einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann.
Der Heilbronner Komponist Lothar Heinle ist einer der wichtigen Protagonisten der Neuen Musik in Baden-Württemberg. Mit der CD „electroacoustic works“, die seit Januar im Handel ist, ist dem 60-Jährigen ein großer Wurf geglückt. Darauf sind sieben Stücke eingespielt, die zusammen etwa 70 Minuten lang sind. Zu hören sind Toncluster, die sich in Harmonien zusammen finden und wieder wegmäandrieren, sie beschreiben von „Tholos“ bis „Quia non sunt III“ oder „end/no end“ die Odyssee, den Tod eines teuren Freundes oder das Ende der Corona-Pandemie.