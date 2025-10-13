Losverfahren mit Wehrpflicht-Hammer per Hintertür?

Keine Freiwilligkeit mehr bei der geplanten neuen „Wehrpflicht light“ – junge Männer könnten schon bald zum Kriegsdienst ausgelost werden.

Die Debatte um die Wehrpflicht in Deutschland will nicht enden: Neu ist laut aktuellen Berichten, dass die Freiwilligkeit für ausgeloste Männer angeblich nicht mehr uneingeschränkt gelten soll, falls die Zahl der Freiwilligen nicht ausreicht. Das bedeutet, dass ausgeloste und für tauglich befundene Männer im Bedarfsfall zum Dienst verpflichtet werden können. Die Union hatte genau dies seit Wochen gefordert.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in Berlin überraschend neue Vorschläge ins Gespräch gebracht, die tatsächlich auf ein „neues Modell der Wehrpflicht“ hinauslaufen und offenbar bereits diese Woche in den Bundestag eingebracht werden sollen, obwohl sie in dieser Form sämtlichen SPD-Vereinbarungen widersprechen.

"Per Los in den Krieg?" fragt BSW-Chefin Sahra Wagenknecht gegenüber dem Nachrichtenportal t-online und kritisiert den Vorstoß mit scharfen Worten. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch meldete am Montag leise Zweifel an den öffentlich gemachten Ideen seines intern durchaus umstrittenen Parteifreunds Pistorius an.

Losverfahren mit sofortiger Wehrpflicht geplant

Ein zentraler Punkt dabei ist ein Losverfahren, das eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung spielen soll. Aber wie genau funktioniert das potenziell?

Zunächst werden alle jungen Männer zur Beantwortung eines Fragebogens verpflichtet. Dieser soll Informationen über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst in der Bundeswehr liefern.

Losverfahren zur „Aktivierung“: Wenn die Zahl der Freiwilligen nicht ausreicht, um den Bedarf der Bundeswehr zu decken, kommt ein Losverfahren ins Spiel. Aus der Gesamtheit der jungen Menschen werden dann per Zufall Personen ausgelost, die anschließend zu einer Musterung eingeladen werden.

Musterung und Eignung: Nach der Musterung entscheidet sich, wer tatsächlich geeignet ist und den Dienst antritt. Die Freiwilligkeit wird damit zum zweitrangigen Faktor – bei Bedarf an kriegstauglichem Personal kann man auch gezwungen werden.

Für Frauen bleibt der Fragebogen (vorerst) freiwillig. Sie können daher auch nicht zur Musterung oder zur Wehrpflicht ausgelost werden. Änderungen würden hier eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag erfordern.

Auch eine von Friedrich Merz geforderte „Allgemeine Arbeitsdienstpflicht“ würde eine grundgesetzändernde Mehrheit erfordern – beziehungsweise steht sie sogar im Gegensatz zum Zwangsarbeitsverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Zuletzt hatte es so etwas in Form des Reichsarbeitsdiensts im Nationalsozialismus gegeben.

Wehrpflicht – wie funktioniert das Losverfahren?

Die genaue Ausgestaltung des Losverfahrens ist noch nicht im Detail festgelegt. Es gibt aber verschiedene Modelle, die diskutiert werden.

Zentrales Losverfahren: Alle relevanten Daten werden zentral erfasst und die Auslosung erfolgt auf Bundesebene.

Regionales Losverfahren: Die Auslosung erfolgt auf regionaler Ebene, um besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Bundesländer eingehen zu können.

Kritik und offene Fragen zum Losverfahren

Die Pläne sind noch nicht vom Bundestag beschlossen, und es gibt weiterhin viele offene Fragen und Kritikpunkte.

Gerechtigkeit: Kritiker bemängeln, dass ein Losverfahren möglicherweise nicht gerecht ist, da es zufällig entscheidet, wer in den Dienst muss und wer nicht – dies bietet Raum für Verfassungsbeschwerden.

Es drohen willkürliche Auswahlkriterien und unfaire Unterschiede zwischen fitten und unsportlichen jungen Männern.

Es wird bezweifelt, ob das Losverfahren tatsächlich genügend geeignete Kandidaten für die Bundeswehr generieren kann.

Viele junge Leute stehen einer Wiedereinführung der Wehrpflicht ablehnend gegenüber und hatten in ihrer Kindheit und Jugend bereits unter staatlich erzwungenen Lockdowns zu leiden.

Wie mit „nicht-binären“ Personen im Losverfahren umgegangen werden soll, ist unklar.

Junge Männer könnten relativ einfach die Wehrpflicht umgehen, wenn sie zum Beispiel EU-Bürger sind und kurzerhand den deutschen Pass abgeben – oder sich beim Standesamt zur Frau erklären. Laut Selbstbestimmungsgesetz kann einmal im Jahr unbürokratisch das Geschlecht gewechselt werden.

Bleibt abzuwarten, ob sich auf Drängen von CDU/CSU tatsächlich eine Bundestagsmehrheit für die geplante Wehrpflicht per Losverfahren findet. Für einen Kriegsdienst haben sich bislang lediglich Union, AfD und teilweise Verteidigungsminister Pistorius positioniert. Ähnlich wie bei der E-Auto-Prämie und anderen Vorschlägen aus dem letzten Koalitionsausschuss erscheinen die Vorschläge jedoch noch nicht voll ausgearbeitet und etwas unausgegoren.