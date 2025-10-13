Losverfahren mit Wehrpflicht-Hammer durch Hintertür?

Mutmaßlich keine Freiwilligkeit mehr bei der geplanten neuen „Wehrpflicht light“ – junge Männer könnten schon bald "per Los in den Krieg" ziehen müssen.
Die Debatte um die Wehrpflicht in Deutschland will nicht enden: Neu ist laut aktuellen Berichten, dass die Freiwilligkeit für ausgeloste Männer angeblich nicht mehr uneingeschränkt gelten soll, falls die Zahl der Freiwilligen nicht ausreicht. Das bedeutet, dass ausgeloste und für tauglich befundene Männer im Bedarfsfall zum Dienst verpflichtet werden können. Die Union hatte genau dies seit Wochen gefordert.