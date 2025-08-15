„Lost Place“ – warm, gruselig, scharf überwacht

Absperrungen, Schilder, Security: Wer in die alte Klinik möchte, muss sich ausweisen und lernt ein verwaistes Krankenhaus kennen.
„Kein Durchgang. Bitte gehen Sie in den Neubau.“ Und: „Bereich nicht in Betrieb. Zutritt verboten.“ Die Schilder am früheren Nachteingang der alten Klinik machen unmissverständlich deutlich: Hier hat (fast) niemand mehr etwas zu suchen. Und so leicht kommt man hier auch gar nicht mehr hoch. Die Zufahrt ist gesperrt und nur noch für Anlieferverkehr freigegeben. Auch der Fußgängersteg vom Parkhaus rüber zum alten Krankenhaus ist unpassierbar.