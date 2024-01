Lost Places: Mitten in der City schlummern historische Schätze im Untergrund

1 Auch wenn es schönere Plätze gibt, freuen sich Autofahrer, dass sie in zentraler Lage parken können. Foto: Roberto Bulgrin

Im Zentrum der Altstadt gibt es einen Ort, der alles andere als einladend wirkt: Autos parken dort auf notdürftig befestigten Flächen, unter denen sich ein spannendes Fenster in die Vergangenheit öffnet. Unsere Serie über Lost Places











Link kopiert



Man rühmt sich gern der Reize der historischen Altstadt: Liebevoll restaurierte Fachwerkgebäude, malerische Häuserzeilen und markante Kirchenbauten prägen das Bild einer Stadt mit Geschichte. Dazu passt so gar nicht der Anblick, den das Areal in zentraler Lage bietet: Autos stehen auf der mehr schlecht als recht befestigten Fläche dicht an dicht, bei Regen entstehen Pfützen. Wer nicht aufpasst, kann in einem der oft überraschend tiefen Schlaglöcher landen, achtlos weggeworfener Müll liegt herum. Die Rede ist von der Ecke Martinstraße und Ehnisgasse mitten in Esslingen.