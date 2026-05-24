Lost Places in Stuttgart: Warum herrscht Stillstand auf dem Stuttgarter Walz-Areal?

Moosiges Dach, kaputte Fenster im Gewächshaus – trotz Machbarkeitsstudie fürs 25 Hektar große Grundstück in Stuttgart-Weilimdorf geschieht nichts. Das ist der aktuelle Stand.
Seit 20 Jahren will die Stadt das sogenannte Walz-Areal an der Solitude- und Engelbergstraße in Stuttgart-Weilimdorf neu überplanen und umgestalten. Namensgeber der rund 25 Hektar großen Fläche ist der ehemalige Gartenbaubetrieb Walz, der auf einem gut 1,6 Hektar großen Geländestück von 1979 bis 2007 dort ansässig war, bevor Besitzer Rudolf Walz Insolvenz anmelden musste.