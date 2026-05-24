Lost Places in Stuttgart: Warum herrscht Stillstand auf dem Stuttgarter Walz-Areal?

Moosiges Dach, kaputte Fenster im Gewächshaus – trotz Machbarkeitsstudie fürs 25 Hektar große Grundstück in Stuttgart-Weilimdorf geschieht nichts. Das ist der aktuelle Stand.

Seit 20 Jahren will die Stadt das sogenannte Walz-Areal an der Solitude- und Engelbergstraße in Stuttgart-Weilimdorf neu überplanen und umgestalten. Namensgeber der rund 25 Hektar großen Fläche ist der ehemalige Gartenbaubetrieb Walz, der auf einem gut 1,6 Hektar großen Geländestück von 1979 bis 2007 dort ansässig war, bevor Besitzer Rudolf Walz Insolvenz anmelden musste.

Stadt Stuttgart will das Gelände umstrukturieren Angesichts dieser Entwicklung sah man bei der Stadt die Chance, das Gebiet im großen Stil zu sortieren und Platz für neue Infrastruktur zu schaffen. Das Herz des Grundstücks bildet heute die wunderschöne Sport- und Freizeitanlage mit mehreren Fußball- und Tennisplätze (mit Halle) der SG Weilimdorf und ein italienisches Restaurant. Auch das traditionsreiche Jugendhaus und ein Bike Park sind hier seit Jahrzehnten beheimatet. Zudem war auf dem Areal auch noch Platz für Flüchtlingsunterkünfte und die Kita Spatzennest.

Viel Müll und kaputte Scheiben

Allerdings hat sich auf dem Walz-Areal in den vergangenen Jahren auch ein Lost Place entwickelt, der so gar nicht in das schöne Bild passt. Gleich gegenüber der Tennisanlage stehen die alten Gewächshäuser und die sind mittlerweile ein echter Schandfleck. So ziemlich jede Scheiben ist zerdeppert worden.

Im Inneren hat Mutter Natur ganze Arbeit geleistet – abgesehen von dem Müll, den unliebsame Besucher hinterlassen haben. Zumindest ein Teil der Gewächshäuser hat „überlebt“, was dem Verein Chloroplast, der seit 2015 mit Urban Gardening und Kulturprojekten ein wertvoller Interimsnutzer ist, zu verdanken ist.

Weilimdorf wünscht sich ein Bürgerhaus

Der Wunschzettel der Weilimdorfer Bevölkerung für weitere Nutzungen dieses Gebiets ist lang. Ganz oben stehen ein Bürgerhaus mit Saal, Räume für Musik- und Volkshochschule sowie ein Lehrschwimmbecken. Der kurzzeitig angedachte Wohnungsbau verschwand wieder in den Verwaltungsschubladen. Das Thema Lärm war eine zu große Hürde. Auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG, die das Areal für ihren Betriebshof eine Zeit lang favorisiert hatte, hat sich längst für einen neuen Standort an der Grenze zu Ditzingen entscheiden.

Der Verein Chlorplast ist seit elf Jahren Interimsnutzer von Teilen der ehemaligen Gärtnerei in Stuttgart-Weilimdorf. Foto: Uli Nagel

In den folgenden Jahren wurde die städtebauliche Entwicklung des Gebiets diskutiert, die Eckpunkte im Bezirksbeirat beschlossen und vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik befürwortet. Das favorisierte Szenario sah unter anderem vor, das Teilstück mit dem Jugendhaus als Gemeinbedarfsfläche auszuweisen und hier ein Bürgerhaus, das sogenannte Forum Weilimdorf, zu bauen.

Dabei wird eine Campuslösung im Sinne eines Stadtteilhauses mit Kita, Begegnungseinrichtung und einem Saal für 250 Personen angestrebt. Auf den sich anschließenden Flächen soll der Schwerpunkt auf einer sportlichen Nutzung liegen, wobei für den Bezirksbeirat ein Schwimmbad mit wettkampffähigem Becken in Kombination mit einer darüber liegenden Sporthalle gesetzt ist. Das Areal hinter der Tennishalle bis zur Engelbergstraße könnte für Sport und Naherholung umgestaltet werden.

600 Teilnehmer bei der Bürgerbeteiligung

In den Jahren 20202/21 gab es, nachdem die Stadt das Gelände gekauft hatte, die lange versprochenen Bürgerbeteiligung, bei der sich die mehr als 600 Teilnehmer insbesondere für das Bürgerhaus sowie die Schwimm- und Sporthalle aussprachen. Projekte, die auch immer wieder in den Bürgerhaushalten auftauchten.

All das sollte laut Stadtverwaltung im Anschluss in ein städtebauliches Entwicklungskonzept und in eine architektonische Machbarkeitsstudie einfließen. Im Fokus sollten dabei das Bürgerhaus und die Sporthalle stehen. „Untersuchen möchte das Hochbauamt die Möglichkeiten der Planung und Umsetzung. Dabei wolle man unter anderem die zur Verfügung stehenden Flächen mit dem angestrebten Nutzungs- und Raumprogramm abgleichen“, erklärte damals ein Stadtsprecher das weitere Vorgehen.

Ein konkreter Zeitplan konnte die Stadt nicht nennen, doch sobald die Ergebnisse vorliegen würden, wollte man sie den politischen Gremien vorlegen. „Abhängig von den Beratungen dort sollen dann weitere notwendige Schritte, etwa die Aufstellung eines erforderlichen Bebauungsplans zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage, in die Wege geleitet werden“, so der Stadtsprecher. In den Prozess sind neben dem Liegenschaftsamt, der Stadtkämmerei und dem Stadtplanungsamt auch noch das Hochbauamt eingebunden.

3,5 Millionen Euro Planungsmittel gestrichen

Doch die Weilimdorfer mussten mehr als vier Jahre lang warten, bis die Ergebnisse der Studie der Verwaltung im Herbst 2025 endlich vorlagen. Allerdings wurden sie bis heute noch nicht präsentiert, was bei einigen Gemeinderatsfraktionen für Ärger sorgt und Fragen aufwirft. Die Grünen jedenfalls wollen das so nicht hinnehmen und fordern die Verwaltung auf, die Machbarkeitsstudie und ihre Ergebnisse so schnell wie möglich zu präsentieren. Dabei spiele es nach deren Meinung auch keine Rolle, dass die 3,5 Millionen Euro an weiteren Planungsmitteln im letzten Haushalt gestrichen wurden.

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„Die Machbarkeitsstudie liegt vor und ihre Präsentation ist im Rahmen der Beratung der weiteren Beschlüsse zur Fortführung der Planung vorgesehen“, bestätigt nun Stadtsprecher Harald Knitter. „Die Planungsmittel wurden auch nicht grundsätzlich gestrichen, sondern im Zuge der Investitionspriorisierung für den Doppelhaushalt 2026/27 nicht bereitgestellt, da ein möglicher Baubeginn erst zum Jahr 2031 erwogen wurde“, so Harald Knitter. Aus diesem Grund könne die Planung bis auf Weiteres nicht weitergeführt werden. „Aktuell wird geprüft, ob die Machbarkeitsstudie unabhängig davon in den Gremien vorgestellt wird“, sagt der Stadtsprecher.

Fördermittel für Verein Chloroplast

„Die Interimsnutzungen können bis auf Weiteres bestehen bleiben“, versichert Harald Knitter. Allein für den Verein Chloroplast seien im Doppelhaushalt 2026/27 je 25 000 Euro Fördermittel eingestellt worden. Doch auch planungstechnisch gehe es weiter. „Das städtebauliche Entwicklungskonzept wird derzeit erarbeitet und bildet den stadtplanerischen Rahmen für die weitere Entwicklung im Gesamtareal westlich der Solitudestraße inklusive des Walz-Areals“, so der Stadtsprecher.