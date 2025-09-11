Lost Places in Stuttgart: Das Cannstatter Stadtbad – vom Traditionsbad zum Schandfleck

Nach der Eröffnung des Sportbads im Neckarpark ist das Stadtbad 2022 geschlossen worden. Das Gebäude bietet heute einen wüsten Anblick. Doch warum wird es nicht abgerissen?

Die Eröffnung des modernen, gut 44 Millionen Euro teuren Sportbads im Neckarpark bedeutete im Jahr 2022 das Aus für das Cannstatter Stadtbad an der Hofener Straße. Obwohl die Stadt schon damals konkrete Vorstellungen für das städtebauliche „Filetstück am Neckarufer“ hatte, steht das Gebäude immer noch und droht, zu einem Schandfleck zu verrotten. Viele Spaziergänger und Fahrradfahrer, die auf dem Neckardammweg unterwegs sind, fragen sich deshalb: Muss das sein?

Stadtbad wurde am 28. Juli 2022 geschlossen „Das Hallenbad ist ab 28.07.2022 außer Betrieb. Schulen und Vereine können ihre Schwimmutensilien bis zum 05.08.22 abholen“. Der vergilbte Hinweiszettel erinnert auch heute noch an einen schwarzen Tag für viele Cannstatterinnen und Cannstatter. Denn nur kurz nach der launigen Eröffnungsparty für das neue „Vorzeigebad der Landeshauptstadt“ war in der Hofener Straße der Badespaß vorbei. Ein Tag voller Wehmut und voller Kindheitserinnerungen. Denn viele Menschen haben nun einmal ab 1973, als das Stadtbad eröffnet wurde, hier das Schwimmen gelernt.

Viele Cannstatter lernten im Stadtbad das Schwimmen

Das war nicht immer so. Zuvor lernten Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg noch im damaligen alten Mineralheilbad Cannstatt in der Sulzerrainstraße das Schwimmen. Nicht optimal, weshalb der Ruf nach einem neuen Hallenbad laut wurde. Doch die Haushaltskassen waren damals klamm und es dauerte etliche Jahrzehnte, bis Stuttgarts größter Stadtbezirk endlich sein eigenes Schwimmbad erhielt.

Über Jahrzehnte wurde im Stadtbad auch Wasserball gespielt. Foto: Archiv/Bergmann

Am 28. März 1973 war es soweit: Nach knapp zweijähriger Bauzeit eröffnete Oberbürgermeister Arnulf Klett den schmucklosen, aber funktionalen Neubau, der die aus heutiger Sicht lächerliche Summe von 5,275 Millionen Mark gekostet hatte. Dennoch wurde das Projekt damals erst möglich, nachdem die Landesgirokasse eine Million Mark beigesteuert hatte.

Gut angelegtes Geld, denn in den folgenden Jahren lernten im Stadtbad an der Hofener Straße nicht nur tausende Kinder das Schwimmen, für weite Teile der Bevölkerung diente das Bad zur Naherholung und dem Wasserball-Team des SV Cannstatt als Austragungsort für seine Heimspiele.

Immer weniger Besucher im Stadtbad

20 Jahre später war von der „Stadtbad-Euphorie“ nichts mehr viel übrig. Die Bäderbetriebe schlugen Alarm, offenbar hatte die Einrichtung viel von ihrem Reiz verloren. Für den Schulsport und Vereinsbetrieb war sie zwar noch elementar wichtig, doch die Besucher zu den öffentlichen Badezeiten blieben in Scharen aus. Nicht ganz verwunderlich: Außer dem 16 mal 25 Meter großen Becken voller Wasser hatte das Stadtbad nichts zu bieten; und das in einer Zeit, als Stuttgarts Wasserratten nach immer mehr lechzten und das Umland begann, mit etlichen Spaßbädern zu locken.

Stadt Stuttgart wollte Stadtbad verkaufen

Angesichts der tiefroten Zahlen wollten die Rathaus-Verantwortlichen in den 1990er-Jahren das Stadtbad loswerden. Die Verkaufsabsichten an einen Fitnessclub scheiterten jedoch am massiven Protest der Schulen und Vereine. Grund zum Jubeln gab es jedoch nur bedingt. Der bauliche Zustand war ziemlich übel, viele bezeichneten das Stadtbad sogar als marode und abbbruchreif. Vor allem Kalk und Rost hatten über die Jahre hinweg der Einrichtung zugesetzt.

Immer wieder gab es bauliche Probleme. Foto: Archiv/Achim Zweygarth

Doch selbst in den Jahren nach der Generalsanierung im Jahr 2009 blieben die Handwerker Stammgäste an der Hofener Straße. Defekter Hubboden, mangelhafte Technik, Probleme im Winter mit dem Dach, immer wieder musste das Bad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen werden – manchmal sogar über mehrere Monate.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats, im Neckarpark ein modernes Sportbad zu errichten, stand schließlich das Aus für das Stadtbad fest. Ein weiteres Mal gingen Eltern, Schulverantwortliche, Vereinsvorsitzende und die Kommunalpolitk auf die Barrikaden. Vergebens. Die geschätzten 26 Millionen Euro Sanierungskosten waren eine zu große Hypothek.

Jämmerliches Bild an prominenter Lage am Stuttgarter Neckarufer

Doch warum steht der grauen Kasten mit der typischen Architektur der 1970er-Jahre immer noch? Die riesigen Scheiben sind mittlerweile blind. Stattdessen gibt es Wandschmierereien, wohin das Auge reicht. Keine Frage, das ehemalige Traditionsbad gibt von außen ein jämmerliches Bild ab. Und das auch noch an einer prominenten Lage am Neckarufer, wo täglich hunderte von Passanten und Fahrradfahrer unterwegs sind.

Charme der 1970er-Jahre im Stadtbad

Und innen? Hier versprüht nahezu jede Ecke noch den Charme vergangener Badetage. Vor allem im Bereich mit den Duschen und Umkleidekabinen. Hier stecken sogar noch die Schlüssel in den Spinden – natürlich mit den früher so lästigen Befestigungsbändern. In einem Spind hängt noch eine Badehose und und ein Handtuch. Aber wer vermutet hat, dass in den Räumlichkeiten massiv der Putz bröckelt, der sieht sich getäuscht.

Auch die Schwimmhalle samt Becken und Hubboden hat sicher bessere Zeiten erlebt, aber verwahrlost – und das überrascht schon – wirkt auch dieses Ensemble nicht. Allerdings hat sich hier die Sprayer-Szene, die sich irgendwann einmal nachts Zutritt verschafft hatte, kräftig ausgetobt – die Beckenwände sind voll mit Graffiti. Verschont davon blieb jedoch der Sprungturm mit dem 3-Meter-Brett. Er leuchtet immer noch in knalligem Gelb.

Doch dieses Bild wird sich wohl bereits ab dem kommenden Jahr ändern. Nicht etwa, weil die Stadt ihre smarten Wohnbaupläne – Stichwort Stadt am Fluss –auf dem Grundstück, das keine 30 Meter neben dem Neckar liegt, endlich realisieren möchte. Bei ihrer verzweifelten Suche nach Flächen für Flüchtlingsunterkünfte kam eben auch das alte Stadtbad ins Gespräch.

Platz für rund 100 Flüchtlinge im Stadtbad

Nachdem die Statiker des Hochbauamts sowie die Brandschutzexperten grünes Licht gegeben hatten, starteten die Planungen für ein doch außergewöhnliches Projekt. Denn in die Schwimmhalle werden ab 2026 – sofern Ende 2025 das Baurecht vorliegt – auf zwei Stockwerken Wohnmodule aus Holz eingebaut. Küche, Aufenthaltsräume und Sanitäreinrichtungen werden im ehemaligen Umkleidebereich untergebracht. Auf diese Weise wird in absehbarer dem altehrwürdigen Stadtbad durch gut 100 Menschen wieder Leben eingehaucht werden. Allerdings nur für drei Jahre. Denn laut Baurechtsamt kann das Projekt nur für einen befristeten Zeitraum genehmigt werden.