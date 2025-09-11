Lost Places in Stuttgart: Das Cannstatter Stadtbad – vom Traditionsbad zum Schandfleck

Nach der Eröffnung des Sportbads im Neckarpark ist das Stadtbad 2022 geschlossen worden. Das Gebäude bietet heute einen wüsten Anblick. Doch warum wird es nicht abgerissen?
Die Eröffnung des modernen, gut 44 Millionen Euro teuren Sportbads im Neckarpark bedeutete im Jahr 2022 das Aus für das Cannstatter Stadtbad an der Hofener Straße. Obwohl die Stadt schon damals konkrete Vorstellungen für das städtebauliche „Filetstück am Neckarufer“ hatte, steht das Gebäude immer noch und droht, zu einem Schandfleck zu verrotten. Viele Spaziergänger und Fahrradfahrer, die auf dem Neckardammweg unterwegs sind, fragen sich deshalb: Muss das sein?