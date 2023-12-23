Im Schwäbisch-Fränkischen Wald liegt ein altes Industriegebäude. Umgeben von einem Bannwald, ist das verfallene Bauwerk ein Highlight für Lost-Place-Freunde - aber auch ein interessantes Ausflugsziel. [Archiv]
Nebelschwaden ziehen durch das Tal. Es ist kalt, das Flüsschen fließt an der verlassenen Klingenmühle vorbei und rauscht den Kleinen Wasserfall hinunter. Wo das alte Turbinenhaus nur sein mag? Der Blick fällt auf eine Brücke mit zwei zerklüfteten Druckrohrleitungen, die sich über die Wieslauf erstreckt. Es kann nicht mehr weit sein – und tatsächlich: Nach einer weiteren Kurve des schmalen Waldwegs liegt das ziegelsteinerne Monument einer vergangenen Industrieepoche vor uns.