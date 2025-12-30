Was verbirgt sich hinter der winzigen Tür über dem „Galgen“?

Diesen 500 Jahre alten Torbogen mit Fachwerk kennen viele, weil immer wieder Transporter daran hängen bleiben. Die Räume darüber sind dagegen rätselhaft.
Ein klassischer Lost Place ist der Torbogen nicht, schließlich ist er alles andere als ein „vergessener Ort“, so die Definition. Das rund 500 Jahre alte Großbottwarer Tor ist das Wahrzeichen Mundelsheims und mitten im Ort gelegen. In der jüngeren Vergangenheit hat es fast schon traurige Berühmtheit erlangt, weil immer wieder Lastwagen dagegen gerauscht oder stecken geblieben sind und das Bauwerk beschädigten.