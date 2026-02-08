Mythos Bopserhöhlen - Lost-Place-Abenteuer wie aus dem Kinderbuch

Alle paar Jahrzehnte wurden sie entdeckt – und wieder vergessen. Unter dem Bopser gab es bis vor kurzem gewaltige Höhlen. Wie sie entstanden und warum sie jetzt zugeschüttet wurden.

﻿Lange Zeit und erstaunlicherweise immer wieder war die Existenz der Bopserhöhlen mehr eine Legende als eine Gewissheit. Zum ersten Mal verlässlich dokumentiert wurden sie 1939. Fast hätte es damals ein Unglück gegeben, als sich am oberen Bopserweg beim Ausheben eines Grabens für eine Wasserleitung plötzlich der Untergrund auftat.

Zum Vorschein kam ein Zugang zu einem großen unterirdischen Gewölbe, das lediglich gestützt war durch eine Ansammlung von unregelmäßig verteilten Pfeilern aus porösem Stubensandstein. Sichtbar nicht natürlichen Ursprungs, auf jeden Fall geheimnisvoll.

Waren die Höhlen Überbleibsel der mittelalterlichen Weißenburg?

Die wildesten Theorien schossen ins Kraut: War die Höhle Teil der legendären mittelalterlichen Weißenburg? Waren es gar Gewölbereste eines römischen Wachturms? Nichts von alldem: Tatsächlich handelte es sich, wie eine Untersuchung ergab, um künstliche Stollen, die seit dem ausgehenden Mittelalter genutzt wurden, um Bau- und sogenannten Fegesand zu fördern. Letzterer wurde jahrhundertelang in Stuttgart zur Reinigung von Holzböden verwendet.

Die Zeitung, damals der NS-Kurier, berichtete ausgiebig, das Tiefbauamt fertigte Zeichnungen an, fotografierte. Der von den Nationalsozialisten eingesetzte Oberbürgermeister Karl Strölin rückte behelmt an, um sich selbst ein Bild zu verschaffen. Gegen das schnelle Vergessen half das trotzdem nicht. Als der Hype verflogen war, verschwanden die Bopserhöhlen wieder aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt.

Auch in den 1970er Jahren wurden die Höhlen von Experten erkundet. (Archivbild) Foto: Kraufmann

Dabei waren sie kurz zuvor schon einmal unangenehm in Erscheinung getreten: 1931 hatten die Hohlräume im Untergrund bei der Errichtung eines Studentenverbindungshauses auf dem Grundstück in der Bopserwaldstraße 92 die Baukosten explodieren lassen. Die Fundamentierung auf einem Untergrund, der einem Schweizer Käse glich, hatte sich teurer als erwartet herausgestellt. Was erst später bekannt wurde: Auf dem Grundstück befand sich unter einem Gartenpavillon seit langem bereits ein versteckter Zugang zu den Höhlen, die im Zweiten Weltkrieg zeitweise den Bewohnern des Hauses als Luftschutzkeller dienten.

Genau diesen, ein rund 80 Zentimeter dickes Rohr, hatten dann 1979 fünf abenteuerlustige Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren beim (unerlaubten) Versteckspielen auf dem privaten Gartengelände wiederentdeckt und damit dafür gesorgt, dass die Bopserhöhlen nach Jahrzehnten wieder mal dem Vergessen entrissen wurden.

Jugendliche erkunden die Bopserhöhlen mit dem Schlauchboot

Das Wiederauffinden durch die jungen Höhlenforscher hatte für viel Aufsehen in der Stadt gesorgt, zumal sie heimlich und ausgerüstet mit Taschenlampen und sogar mit einem Schlauchboot in die unterirdischen, inzwischen teils mit Wasser gefüllten Gewölbe vorgedrungen waren. Ein Abenteuer, wie es eigentlich nur in Kinderbüchern vorkommt.

Die Ausmaße der Hohlräume wurden 1979 mit rund 40 Metern Länge und rund 15 Meter Breite angegeben. Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten griffen das Thema damals dankbar auf: Die Neuentdeckung, hieß es in den Beiträgen, habe sogar das Geologische Landesamt überrascht. Soll heißen: Selbst die Behörden zeigten sich in Sachen Bopserhöhlen vergesslich.

Zuletzt waren die geheimnisvollen Strukturen im Untergrund des Hohen Bopser 1992 ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Wieder mal waren die Hohlräume beim Verlegen von Rohren im Straßenuntergrund aufgetaucht. In den Stuttgarter Nachrichten titelte eine Reporterin schon damals wahrheitsgemäß: „Oft vergessen und als Sensation entdeckt“.

Stadt hat Lost Place wegen Einsturzgefahr aufgefüllt

Womit es nun, es ist fast ein wenig zu bedauern, endgültig ein Ende haben dürfte: Denn wie jetzt bekannt wurde, hat die Stadt im November und Dezember vergangenen Jahres 150 Kubikmeter des Hohlraums der Bopserhöhle aufgefüllt. Als Grund wird angegeben, dass das immer wieder eindringende Wasser dem Sandsteingewölbe schlussendlich so zugesetzt habe, dass es instabil wurde.

Wie ein Sprecher erklärt, hatte das Tiefbauamt die Höhle zuvor von zwei Bergbausachverständigen begutachten lassen. Das Ergebnis war, dass der über der Höhle liegende Straßenraum „gefährdet“ war. „Ein Großteil der Höhle liegt unter dem öffentlichen Verkehrsraum der Bopserwaldstraße und des Bopserweges. Es waren Verbrüche bis an die Straßenoberfläche zu befürchten“, so der Sprecher. Verfüllt worden sei, bis auf einen kleinen Teil unter einem Privatgrundstück, der ganze Bereich unter der öffentlichen Fläche.