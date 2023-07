8 Aktuell ist alles noch marode und geschlossen, es soll aber wieder schön werden: Das Alte Armenhaus in der Hauptstätter Straße 49 in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Das Alte Armenhaus im Leonhardsviertel ist das älteste Haus der Stadt. Das hat der Verschönerungsverein Stuttgart beim Sanieren entdeckt. Bis das marode Gebäude endlich wieder in Glanz erstrahlt, sind Schwierigkeiten zu bewältigen – auch finanzielle.









Sperrholzplatten an den Fenstern, an der Seite jede Menge Graffiti. Es sieht tatsächlich so aus wie es heißt: arm. Wenig deutet darauf hin, dass dies eines, wenn nicht das älteste Haus Stuttgarts steht. Gemeint ist das Alte Armenhaus in der Hauptstätter Straße, Ecke Weberstraße.