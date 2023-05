Zwischen Freudenstadt und Baden-Baden sind reihenweise aufgegebene Hotels zu finden. An der Schwarzwaldhochstraße zeigt sich neben Verfall aber auch Kreativität. Bestes Beispiel: das Hotel Waldlust.

Der Kühlschrank-Effekt kann auch das Gegenteil bewirken. Statt längerer Haltbarkeit kommt es dadurch mancherorts zum beschleunigten Verfall. Zu beobachten ist das im Schwarzwald – dort, wo sich der Winter immer noch von seiner rauen Seite zeigen kann. Gerade den leer stehenden Gebäuden in Baden-Württembergs höchster Gegend setzt die Jahreszeit besonders zu. Was nicht geheizt wird, verkommt. Die Feuchtigkeit kann gerade jetzt wieder ungebremst in Balken und Wände schleichen und sie von innen zersetzen.

Eindrucksvolle Bilder dazu liefert eine Fahrt auf der B 28, die am Kniebis in die B 500 übergeht, die als Schwarzwaldhochstraße bekannt ist. Auf der Panoramastrecke zwischen Freudenstadt und Baden-Baden sind es vor allem die verlassenen Hotels und Gasthäuser, die für einen Niedergang stehen.

Lesen Sie auch

Zum Beispiel das Waldhorn, in der Kurve am Ortseingang von Kniebis. Ein Tisch und drei Stühle stehen einsam auf der Terrasse. Hier saßen schon lange keine Gäste mehr. Wie auch im Speisesaal. Gähnende Leere, wie der Blick durch schmutzige Scheiben erkennen lässt. Nebenan erinnern verwitterte Stützpfeiler daran, dass dort einst ein Schlepplift Kinder den Anfängerhang hochgezogen hat. Stärken konnten die sich danach im Waldhorn. Das alles war einmal.

Nicht weit entfernt, auf einer Höhe von knapp 1000 Metern, bietet das Hotel Alexanderschanze ein besonders tristes Bild, das der dichte Nebel noch verstärkt. Nachdem die Besitzerin den Betrieb aufgegeben hatte, wurde das Gebäude 2015 vom Land gekauft. Bevor es ganz zerfällt, soll es umgebaut und zu einer Ranger-Station umfunktioniert werden.

Der Glanz bröckelt wie der Stuck an der Decke

Dass sich die öffentliche Hand schützend über einen Lost Place legt, ist aber eher die Ausnahme. Nachdem eine solche Hilfe von Stadt und Land abgelehnt worden war, schien es unvermeidlich, dass ein anderes verlassenes Schwarzwaldhotel auf absehbare Zeit in sich zusammenfallen würde: die einstige Luxusherberge Waldlust in Freudenstadt. Im Jahr 1900 erbaut, erlebte die mondäne 140-Zimmer-Unterkunft in den 20er Jahren ihre Blütezeit. König Gustaf von Schweden gehörte damals zu den Gästen, ebenso Hollywoodstars wie Douglas Fairbanks und seine Frau Mary Pickford.

Doch dieser Glanz bröckelte wie der Stuck an den hohen Decken. Etliche Pächterwechsel und zurückgehende Besucherzahlen bedeuteten 2005 das Ende des aufwendigen Hotelbetriebs. Besitzer der Immobilie ist derzeit Wolfgang Thust, der Bruder des ehemaligen Boxpromoters Ebby Thust, dessen Hotelpläne in Freudenstadt nicht aufgingen.

Dennoch konnte danach die Verwahrlosung des Kulturdenkmals gestoppt werden. Dies ist einer Bürgerinitiative zu verdanken, die sich den Erhalt dieses ganz besonderen Ortes bereits 2006 zum Ziel gesetzt hat und seit 2020 als Verein „Denkmalfreunde Waldlust“ mit immer neuen Ideen Einnahmequellen erschließt. Was dazu führte, dass das Hotel Waldlust mittlerweile wohl der berühmteste Lost Place Deutschlands ist.

Der Verein bietet Führungen durch die ehemals luxuriösen Zimmer, die heute eine morbide Ästhetik versprühen. Eine renovierte Suite steht Gästen auch als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung. Für Anziehungskraft sorgt auch der Gruselfaktor. Was mit einer nicht verifizierten Erzählung zu tun hat, nach der eine Besitzerin des Hotels einst in ihrem Zimmer ermordet worden sein soll. Und dass ihr Geist noch immer durch das Haus spukt, passt einfach wunderbar zum Ambiente. Fotografen sind von dieser Szenerie begeistert.

Das von Lüstern ausgeleuchtete, einst prunkvolle Gebäude diente zuletzt auch immer wieder als Filmkulisse. Als sogenannte Event-Location kann das Hotel Waldlust angemietet werden. Auch für Kulturveranstaltungen steht es offen. Die Einnahmen werden vom Verein für die Instandhaltung des 3200 Quadratmeter großen Prachtbaus in Rente verwendet, der auf diesem Weg etwas von seinem Stolz früherer Tage zurückbekommt.

Dieser Weg soll fortgesetzt werden, aber in eine etwas andere Richtung. „Wir wollen weg von diesem Lost-Place-Nimbus, das Projekt auch weiterentwickeln“, sagt Siegfried Schmidt vom Verein der Waldlust-Retter. Deshalb werde erwogen, das Gebäude dem Besitzer abzukaufen. Danach stünde eine sich streng am ursprünglichen Charakter des Hauses und am bestehenden Denkmalschutz orientierende Sanierung auf dem Programm. „Neben dem Veranstaltungsbetrieb könnte dann auch wieder der Hotelbetrieb aufgenommen werden“, sagt Siegfried Schmidt.

Unbewohnte Luxusunterkunft in kasachischer Hand

Einen Rettungsdienst in Eigeninitiative betreibt auch die Stiftung „Himmel auf Erden“ im schon lange verlassenen Kurhaus des Örtchens Sand. Und nur wenige Kilometer von dort, fast schon am Ortsrand von Baden-Baden, thront das Schlosshotel Bühlerhöhe – außen herrschaftlich, innen leblos. Seit 2010 schon steht eine der berühmtesten Unterkünfte Deutschlands leer.

1912 erbaut, war das Luxushotel zwischenzeitlich im Besitz des Unternehmers Max Grundig, später gehörte es auch SAP-Gründer Dietmar Hopp. Illuster auch die Gäste. Konrad Adenauer war Stammgast, Boris Becker buchte dort seine Hochzeitssuite. Und während der Fußball-WM 2006 in Deutschland war das englische Team auf der Bühlerhöhe einquartiert. Lange her. Nach 2010 soll sich das Schlosshotel zunächst in ukrainischem Besitz befunden haben und mittlerweile einem kasachischen Konsortium gehören, das offenkundig kein Interesse an einer Wiedereröffnung zeigt.

Luxusquartier oder Wanderpension – es ist zumeist dieselbe Ursache, die aus der Schwarzwaldhochstraße eine Hotelgeisterstraße gemacht hat: Es kommen nicht mehr genug Gäste, um alle Unterkünfte profitabel zu machen. Früher führte der Automobiltourismus, ein Begriff aus grauer Vorzeit, den vielen Hotels an der malerischen Bundesstraße die Kundschaft zu. Doch die Bedürfnisse der Gäste haben sich im Lauf von vielen Jahren geändert. Und deshalb ist in einigen Unterkünften an der Schwarzwaldhochstraße die Zeit einfach stehen geblieben.