Hubschrauber in Oberlenningen: Helikopterjagd auf junge Männer am Lost Place

1 Auf der Suche nach Lost Places sind drei junge Männer in ein leer stehendes Firmengelände eingedrungen und wurden für Einbrecher gehalten (Symbolbild). Nun laufen gegen sie Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs. Foto: St/fanie Sc

Drei junge Männer sind in ein leer stehendes Firmengeländes in Oberlenningen eingedrungen. Nachdem dort ein Einbruch gemeldet worden war, wurde die Polizei aktiv. Die drei Männer versicherten glaubhaft, sie hätten nur Lost Places erkunden wollen.











Link kopiert



Am Samstag gegen 23.30 Uhr hat eine Sicherheitsfirma zunächst einen Einbruch in ein leer stehendes Fabrikgelände an der Adolf-Scheufelen-Straße in Oberlenningen gemeldet. Aufgrund der Weitläufigkeit des Firmengeländes wurde zur Überprüfung des Vorfalls auch ein Polizeihubschrauber eingebunden.