Lost Place Leuschnerplätzle: Die vergessenen Demokraten

Der Ort atmet Geschichte. Doch kaum jemand weiß davon: Am Leuschnerplätzle im Hospitalviertel wurde das erste deutsche Parlament niedergeknüppelt.
Es war das Ende. Für lange Zeit. Hier in der Leuschnerstraße endete der erste Versuch, dass in Deutschland die Bürger und ihre gewählten Vertreter über die Geschicke des Landes bestimmen und nicht durch Geburtsrecht bestimmte Könige. Hier im Hospitalviertel trieben württembergische Dragoner mit ihren Säbeln die Parlamentarier auseinander. Das Ende der deutschen Demokratie. Für 69 Jahre.