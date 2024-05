1 Das ehemalige Bankgebäude steht in Korntals Haupt-einkaufsstraße. Seit zehn Jahren ist es verlassen. Foto: Simon Granville

Seit fast zehn Jahren steht im Korntal-Münchinger Ortsteil Korntal mitten im Zentrum ein fünfstöckiges Gebäude leer. Die Stadt muss dem Verfall machtlos zusehen. Unsere Serie über Lost Places.











Viele Menschen bezeichnen das Gebäude in der Johannes-Daur-Straße 9 im Stadtteil Korntal als „Schandfleck“. Man kann es nachvollziehen, zumal sich das kleine, auffällige Hochhaus neben der neu gestalteten Ortsmitte am Feuerseeweg befindet. Das fünfgeschossige einstige Bankgebäude in der Haupteinkaufsstraße Korntals ist seit gut zehn Jahren leer – wenngleich an den Klingelschildern noch die Namen früherer Mieter stehen. Und es verwahrlost, jeden Tag ein bisschen mehr. Drinnen lagern Baumaterial, ein Fahrrad, Fitnessgeräte. Draußen sieht es kaum besser aus. Müll liegt herum, Holzpaletten, Wäscheständer, Plastikeimer. Ein parkendes Auto hat Grünspan angesetzt. Die Leere, Stille, Trostlosigkeit auf dem Gelände mitten im Ortszentrum passen nicht so recht zum Kleinstadttrubel drumherum, zu den tobenden Kindern auf dem Spielplatz.