Tennisanlage in Sonnenberg – Moos und Gestrüpp überwuchern den roten Sand

Lost Place in Stuttgart

13 Ein trauriges Bild für Freunde der Sonnenberger Tennisplätze Foto: cf/Stolterfoht

Die Sonnenberger Tennisanlage gehört zu den verlassenen und verlorenen Orten der Stadt, die eine sehr spezielle Ausstrahlung haben. Seit zweieinhalb Jahren herrscht dort Wildwuchs.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sand, Rasen, Kunststoff, Teppich, Beton. Diesen Untergrund können Tennisplätze haben. In Stuttgart-Sonnenberg allerdings ist nun ein neuer hinzugekommen: eine Moos-Asche-Gestrüpp-Mischung. Auf der seit zweieinhalb Jahren nicht mehr bespielten Anlage herrscht Wildwuchs. Zur aktuellen Nutzung müsste erst noch eine neue Sportart erfunden werden. Dschungeltennis, in einer Hand der Schläger, in der anderen die Machete. Der Ball darf dabei mit beiden Geräten über die zwei noch hängenden Netze geschlagen werden.