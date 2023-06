Ein Haltepunkt, an dem kein Zug mehr hält

Die Station Wildpark gehört zu den verlassenen und vergessenen Orten der Stadt, die eine geheimnisvolle Ausstrahlung besitzen. Die Haltestelle mit dem kleinen Bahnhof zwischen Südheim und Schattenring ist seit 60 Jahren still gelegt.









Stuttgart - Auf Kilometer 11,1 der Bahnstrecke Stuttgart–Horb ist die Zeit stehen geblieben, ein Zug dagegen schon lange nicht mehr. Seit dem 28. Mai 1961 ist der „Haltepunkt Wildpark“ kein Halte-, sondern nur noch ein Durchfahrtspunkt und damit in der Betrachtung des Zugreisenden lediglich eine unwichtige Randerscheinung. Dem Spaziergänger dagegen präsentiert sich am Ende der Leonberger Straße ein ganz besonder Ort. Obwohl dieser kleine Bahnhof schon über 60 Jahre außer Betrieb ist, schickt er einen weiterhin auf die Reise – auf eine in die Vergangenheit.