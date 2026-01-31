Lost Place in Stuttgart: Auftritt von Dani Suara - Eine fast vergessene Halle erhält ein neues Leben

Es ist ein Kleinod. Und kaum fassbar, das es einen solchen Klassiker überhaupt noch gibt. In Rohr steht eine wunderbare Halle, die ein engagiertes Team beleben will.
Man kann es kaum glauben. So ein Geheimnis kann es doch gar nicht mehr geben heutzutage. Man erfährt jeden Hirnrülpser Donald Trumps unmittelbar und in Dauerschleife, weiß, wer in Australien wieder Känguruhoden essen musste; und dann öffnet sich diese Tür und man steht in einer Halle und staunt nur noch: Dass es so was in dieser Stadt noch gibt?!