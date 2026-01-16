Lost Place in Schorndorf: „Normalsterbliche können sich das nicht leisten“ – Villa Kunterbunt vor dem Aus

Ralph Schatz, Bauunternehmer aus Schorndorf, trennt sich von seinem Anwesen. Mit einem Inserat sucht er einen Liebhaber für die einstige Schmuckvilla, wobei der Kaufpreis feststeht.
Jetzt wird es ernst – Ralph Schatz geht mit der Villa Kunterbunt in den Vertrieb – heißt, der Bauunternehmer bietet das Anwesen an der Schorndorfer Weilerstraße (Rems-Murr-Kreis) in einem Immobilienportal zum Kauf an, das Inserat ging dieser Tage online. Kaufpreis: 1,15 Millionen Euro für 13 Zimmer, verteilt auf 420 Quadratmeter Wohnfläche auf einem Grundstück mit 2745 Quadratmetern, wie in der Annonce zu lesen ist. „Ich musste einen fairen Preis finden, denn ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht ernsthaft versucht hätte, einen Käufer zu finden“, erklärt der 54-Jährige, der schon länger versucht, einen Liebhaber für die einstige Schmuckvilla zu finden.