Lost Place in Rottenburg: In diesem unterirdischen Krankenhaus lagen nie Patienten

In diesem unterirdischen Krankenhaus lagen nie Patienten

Lost Place in Rottenburg

5 Unterirdischer Krankenhausgang in Rottenburg mit fluoreszierenden Streifen an den Wänden. Sie sollten bei Stromausfall für Orientierung sorgen. Foto: LAD/Uli Regenscheit

In Rottenburg am Neckar befindet sich ein Krankenhaus unter der Erde. Der Bau entstand während des Kalten Krieges und sollte bis zu 400 Menschen medizinisch versorgen können. Die Zukunft des Gebäudes ist jedoch ungewiss.











Es sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Schulhof – Bänke, ein paar Bäume, Kreidemarkierungen auf dem Boden. Doch über eine Tür seitlich des Gymnasiums führt eine Treppe hinab, unter das Gelände und hinein in ein Gebäude, das alles andere als gewöhnlich ist. Das unterirdische Hilfskrankenhaus in Rottenburg ist eines von dreien in Baden-Württemberg, die während des Kalten Krieges gebaut wurden.