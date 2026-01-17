Lost Place in Ortsmitte: Verwahrloster Schandfleck mitten in Korntal - „Nicht länger hinnehmbar“

Seit mehr als zehn Jahren steht im Ortsteil Korntal mitten im Zentrum ein fünfstöckiges Gebäude leer. Die Stadt muss dem Verfall machtlos zusehen, sieht aber neue Hoffnung.
Viele Menschen bezeichnen das Gebäude in der Johannes-Daur-Straße 9 im Stadtteil Korntal als „Schandfleck“. Man kann es nachvollziehen, zumal sich das kleine, auffällige Hochhaus neben der vor vielen Jahren neu gestalteten Ortsmitte am Feuerseeweg befindet. Das fünfgeschossige einstige Bankgebäude in der Haupteinkaufsstraße Korntals ist seit mehr als zehn Jahren leer – wenngleich an den Klingelschildern noch die Namen früherer Mieter stehen.