Lost Place in Ortsmitte: Verwahrloster Schandfleck mitten in Korntal - „Nicht länger hinnehmbar“

Seit mehr als zehn Jahren steht im Ortsteil Korntal mitten im Zentrum ein fünfstöckiges Gebäude leer. Die Stadt muss dem Verfall machtlos zusehen, sieht aber neue Hoffnung.

Viele Menschen bezeichnen das Gebäude in der Johannes-Daur-Straße 9 im Stadtteil Korntal als „Schandfleck“. Man kann es nachvollziehen, zumal sich das kleine, auffällige Hochhaus neben der vor vielen Jahren neu gestalteten Ortsmitte am Feuerseeweg befindet. Das fünfgeschossige einstige Bankgebäude in der Haupteinkaufsstraße Korntals ist seit mehr als zehn Jahren leer – wenngleich an den Klingelschildern noch die Namen früherer Mieter stehen.

Lost Place verwahrlost immer mehr - Stadt Korntal hat Nachsehen Und es verwahrlost, jeden Tag ein bisschen mehr. Drinnen lagern Baumaterial, ein Fahrrad, Fitnessgeräte. Draußen sieht es kaum besser aus. Müll liegt herum, Holzpaletten, Wäscheständer, Plastikeimer. Ein parkendes Auto hat Grünspan angesetzt. Die Leere, Stille, Trostlosigkeit auf dem Gelände mitten im Ortszentrum passen nicht so recht zum Kleinstadttrubel drumherum, zu den tobenden Kindern auf dem Spielplatz.

Ein parkendes Auto hat Grünspan angesetzt. Foto: Simon Granville

Die Stadt Korntal-Münchingen hat das Nachsehen. Sie muss dem Verfall machtlos zusehen. Ihr sind die Hände gebunden, weil das Gebäude nicht ihr gehört. „Der Zustand war und ist sehr bedauerlich, denn er beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Korntaler Innenstadt und stellt zudem eine funktionale Lücke im ansonsten dichten Besatz mit Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistern dar“, meint die Rathaussprecherin Angela Hammer.

Die Stadt suche „selbstverständlich“ immer den Kontakt zum Eigentümer, wenn in größerem Umfang Missstände vorliegen. „In diesem Fall gestaltet sich die Kontaktaufnahme nicht einfach“, sagte Angela Hammer Ende 2023.

Stadt Korntal appelliert an Eigentümer des Lost Places

2026 ist die Lage unverändert - zum wachsenden Ärger der Stadtverwaltung hat sich bisher weiterhin nichts getan. „Obwohl eigentümerseitig wiederholt eine baldige Komplettsanierung angekündigt wurde. Wir bedauern dies sehr. Es ist inakzeptabel, dass ein solches Gebäude in zentraler Innenstadtlage nach wie vor vernachlässigt wird“, heißt es jetzt auf erneute Anfrage unserer Zeitung.

Und weiter: „Wir appellieren auch auf diesem Weg dringend an die Eigentümer, Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Immobilie zu sanieren oder eine andere zukunftsfähige Lösung zu finden. Die derzeitige Untätigkeit ist für uns nicht länger hinnehmbar.“ Zuvor hatte auch die Aufnahme des Gebäudes in das neue Sanierungsgebiet „Südliche Stadtmitte“ 2022 nichts bewirkt, trotz der für den Eigentümer damit verbundenen Möglichkeit, Fördermittel für eine Sanierung oder einen Abbruch zu bekommen.

Am Eingang stehen an den Klingelschildern noch die Namen früherer Mieter. Foto: Simon Granville

Die Korntal Tower GmbH hat das Objekt im Jahr 2011 gekauft. Erdal Giritlioglu leitet sie seit dem Jahr 2015. Im Raum Stuttgart führt er weitere Immobilienunternehmen. War Erdal Giritlioglu im Jahr 2017 zu einem Gespräch mit unserer Zeitung bereit, sagt er auf die neuerliche Anfrage, er habe „nullkommanull Interesse“ an einer Unterhaltung. Anders sein Bruder. Er habe ein Auge auf das Gebäude, berichtet er am Telefon, hole zum Beispiel die Post aus dem Briefkasten. Ihm zufolge sind Telefonanbieter Mieter – davon zeugen die Mobilfunkantennen auf dem Dach. Außerdem sei die Garage hinten vermietet. Der Bruder sagt auch, vor einigen Jahren habe es Kaufinteressenten gegeben, die hätten eine „gute Summe rausgelassen“. Sein Bruder habe aber abwarten wollen.

Lost Place in Korntal - letzter Mieter zog 2014 aus

Im November 2017 erzählte Erdal Giritlioglu, er wolle das Gebäude für ungefähr zwei Millionen Euro sanieren und fünf bis sieben Eigentumswohnungen mit „hochwertiger Ausstattung“ einrichten. Mitte 2018 sollten die Bauarbeiten beginnen. Daraus ist bis heute nichts geworden – auch wenn die 1500 Euro, die Erdal Giritlioglu nach damaliger Aussage Monat für Monat für die Mobilfunkantennen bekommt, den Mietausfall kaum auffangen würden, wie er betonte.

Telefonanbieter sind Mieter – davon zeugen die Mobilfunkantennen auf dem Dach. Foto: Simon Granville

Die Mieter zogen nach und nach aus, der letzte Mieter ging im Jahr 2014 weg. Einer sprach von einem „bewussten Gebäudeverfall“ seit dem Jahr 2011. Demnach habe der Eigentümer die Mieter raushaben wollen. Erdal Giritlioglu wies die Vorwürfe zurück. Der damalige Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos) sagte zu jenem Zeitpunkt, der Eigentümer habe die Stadt in Bezug auf einen Bauantrag immer vertröstet.

Die Stadtverwaltung, betonte die Rathaussprecherin Angela Hammer stets, setzt zunächst immer auf Gespräche und Angebote zur Unterstützung. Für die Korntaler Innenstadt insgesamt habe man beispielsweise mit dem Sanierungsgebiet eine Fördermöglichkeit eröffnet. Doch wenn Gespräche und Angebote nichts bewirken, seien die Möglichkeiten eines Einschreitens in den einschlägigen Gesetzen sehr begrenzt: „Eigentum hat diesbezüglich einen hohen Stellenwert in Deutschland.“

Stadt Korntal hofft auf neue gesetzliche Handhabe

Es gebe zwar einige wenige gesetzliche Instrumente wie das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot. „Für deren Anwendbarkeit sind aber jeweils Voraussetzungen definiert, die man als hohe Hürden bezeichnen kann.“ Wann sich etwas am Gebäude tut, ist also nicht abzusehen. Dennoch sieht man im Korntal-Münchinger Rathaus nun einen Silberstreifen am Horizont. „Angesichts der aktuellen Diskussionen über gesetzliche Verschärfungen zur Bekämpfung von sogenannten Schrottimmobilien hoffen wir, dass sich hier ein rechtlicher Rahmen entwickeln wird, der den Städten in solchen Fällen zeitnah ein effektives Vorgehen ermöglicht.“

Im Gebäude lagert unter anderem Baumaterial. Foto: Simon Granville

Die Immobilie wurde im Juni 1969 als Neubau der Feuerbacher Volksbank eingeweiht. In der Vergangenheit gab es mehrere Eigentümerwechsel, die sich – auch aus Datenschutzgründen – schwer nachvollziehen lassen.

Die Stadt Korntal-Münchingen besaß das Gebäude nie. Sie wollte es immer mal wieder erwerben, der Verkaufspreis war ihr aber stets zu hoch. Die Bank verkaufte schließlich das Objekt und zog mit ihrer Filiale im Erdgeschoss aus.

Geheimnisvolle Orte in der Region

Lost Places

Der Begriff beschreibt verlassene Orte, oftmals handelt es sich um aufgegebene, dem Verfall überlassene Gebäude. Nicht immer haben diese historische Bedeutung. Gemein ist ihnen jedoch ihre geheimnisvolle Aura. Die Bezeichnung "Lost Place" ist ein Pseudoanglizismus, der sich im deutschsprachigen Raum etabliert hat.

Serie

In loser Folge stellen wir Lost Places in der Region vor, erzählen ihre Geschichte und dokumentieren fotografisch ihr morbides Ambiente. Manche dieser Orte sind offen sichtbar, andere verfallen – teils seit Jahrzehnten – unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Geheimnisvolles Stuttgart

Auch direkt in der Landeshauptstadt finden sich Überraschungen. Von Tipps und Ausflugszielen bis hin zum Lost Place für Verliebte sammeln wir sie online unter dem Titel „Geheimnisvolles Stuttgart“.