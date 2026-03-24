Nach dem Ende der Disco Nachtschicht in Leonberg blieb die Location jahrelang so gut wie unverändert. Ein früherer Gast durfte sich 2022 umsehen – und plant einen Schilder-Coup.

Und die Gerüchte stimmten doch! Die Diskothek Nachtschicht im Kellergeschoss der Leonberger Römergalerie schlummerte mindestens neun Jahre lang im Dornröschenschlaf vor sich hin, fast unverändert, mit allem drum und dran. Allerdings kam kein Prinz – oder neuer Mieter –, der sie wieder wach küsste. Vielmehr wurde das Interieur schließlich samt und sonders herausgerissen, sodass aus der Fläche im Anschluss ein riesiger Lagerraum wurde.

Patrick Böhmler hatte Glück. Der Leonberger ist einer der wenigen, die sich nach dem Ende der Nachtschicht am 31. März 2013 noch dort umsehen durften. Anfang März 2022 war das, Kontakt kam über ein loses Gespräch mit dem Gustaggio- und Schwabentroll-Betreiber zustande, also der Gastronomie im Erdgeschoss der Römergalerie. Dieser nutzte die Fläche als Abstellmöglichkeit. Schließlich stiegen sie gemeinsam in die Katakomben hinab.

Besuch der Nachtschicht in Leonberg: „Alles noch genau so, wie damals“

„Und das war wirklich alles noch genau so, wie damals“, berichtet Böhmler. Der 37-Jährige wurde von seiner Ehefrau begleitet und hatte extra seine Kamera mitgenommen. Immerhin war die Nachtschicht die erste Diskothek, die er jemals besucht hatte. „Ich war auch gar nicht so oft dort, vielleicht zehnmal“, sagt er. Das dürfte so zwischen 2010 und 2012 gewesen sein. „Der Geburtstag von einem Bekannten, da ging es ziemlich wild zu“, erinnert er sich lachend.

Das Nachtschicht-Schild: ein Fall für das Stadtarchiv? Foto: Simon Granville

Die Eindrücke aus der verlassenen Diskothek hat er immer noch vor Augen. „Am meisten beeindruckt hat mich, dass neben der Öffnung, wo früher das DJ-Pult drin war, immer noch eine Dose Red Bull stand.“ Wie auf Fotos zu sehen ist, waren die Theken inklusive der Zapfhähne nach wie vor an Ort und Stelle. Papierschilder mit Hinweisen auf aktuelle Drink-Angebote, Tanzpodeste auf dem Dancefloor, Holzpodeste, Tische, Hocker, alles noch da – nur stellenweise etwas vollgestellt mit Kram.

Im Eingangsbereich waren die Zulass-Schleusen inklusive Kassen unverändert, ebenso die Garderobe. Und auch die Plakate zur Ankündigung der Abschiedsparty verursachten eine gewisse Wehmut bei Patrick Böhmler – der sich heute noch ärgert, keines davon mitgenommen zu haben.

Dafür arbeitet er an einem ganz anderen Coup. Nach dem ersten Artikel in unserer Zeitung über die Nachtschicht-Überbleibsel hat er Kontakt zu Ashtrom Properties aufgenommen. Dem Unternehmen mit Niederlassungen in Berlin und Düsseldorf gehört die Römergalerie. Böhmler hat nachgefragt, ob es möglich sei, an das riesige Nachtschicht-Schild zu kommen, das nach wie vor über dem einstigen Disco-Eingang hängt.

Die Nachtschicht: für Patrick Böhmler ein einzigartiger Ort

Ob das klappt, ist derzeit noch offen. Und was er dann damit anstellen würde, weiß er auch noch nicht genau. „Vielleicht könnte es ja eine Leihgabe für das Stadtarchiv werden“, sagt er schmunzelnd. Denn die Nachtschicht, die sei schon einzigartig gewesen. „Für mich ist es ein Ort in Leonberg, den es so nur einmal gegeben hat.“