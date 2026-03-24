Nach dem Ende der Disco Nachtschicht in Leonberg blieb die Location jahrelang so gut wie unverändert. Ein früherer Gast durfte sich 2022 umsehen – und plant einen Schilder-Coup.
Und die Gerüchte stimmten doch! Die Diskothek Nachtschicht im Kellergeschoss der Leonberger Römergalerie schlummerte mindestens neun Jahre lang im Dornröschenschlaf vor sich hin, fast unverändert, mit allem drum und dran. Allerdings kam kein Prinz – oder neuer Mieter –, der sie wieder wach küsste. Vielmehr wurde das Interieur schließlich samt und sonders herausgerissen, sodass aus der Fläche im Anschluss ein riesiger Lagerraum wurde.