Lost Place in Kornwestheim: Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Der Alte Friedhof in Kornwestheim liegt versteckt hinter Mauern und einem vergitterten Tor. Doch man kann ihn noch besichtigen – und dabei weit mehr entdecken als nur Grabsteine.
Grabsteine säumen die üppig bewachsene Wiese, manche sind schon dicht mit Moos überwachsen, die Schrift kaum noch zu lesen. Ein eindrucksvoller Torbogen erhebt sich am Ende des Weges. Hohe Bäume und dichte Büsche überragen die Szenerie. Es könnte eine Szene aus einem Gruselfilm sein. Das Gegenteil ist der Fall. Der Alte Friedhof in Kornwestheim, inzwischen ein Lapidarium – eine Art Museum für Werke aus Stein –, ist ein Ort zum Herunterkommen und Innehalten geworden. Ein Lost Place und friedvolles Refugium genau zwischen einer Anwaltskanzlei und einem Fensterbauer. Wer hinein will, muss nur fragen.