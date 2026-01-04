Es ist ein Kleinod und Ausflugsziel gleichermaßen – auch wenn das Schwimmbecken längst nur an vergangene Zeiten erinnert. Doch die Erinnerungen an das Gerlinger Freibad mitten im Wald bleiben.
In einem Tal zwischen Gerlingen und Leonberg liegt abseits ein heute eher ruhiger Ort, an dem einst an guten Wochenenden mehrere Tausend Besucher Abkühlung suchten. Jetzt schwimmen nur noch Goldfische, Kois und auch ein herkömmlicher Karpfen im ehemaligen Freibad – der Statik wegen bleibt das Becken gefüllt. Der Zugang zum Gelände ist verboten. Die parkenden Autos wollen zu dem fast schon verwunschenen Freibad-Areal nicht recht passen.