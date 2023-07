14 Im Restaurant des Park Consul ist aufgestuhlt – die Küche bleibt vorerst kalt. Foto: Ines Rudel

Seit einem halben Jahr steht das ehemalige Hotel Park Consul am Esslinger Neckarforum leer. Augenscheinlich hat sich im Inneren nichts verändert – doch in Wirklichkeit fehlt etwas.









Esslingen - In der vierten Etage des ehemaligen Hotel Park Consul liegen zwei vertrocknete Blätter auf dem marineblauen Teppichboden. In den Zimmern, in der Lobby und zwischen den Sesseln auf den Fluren werden die Zimmerpflanzen vor lauter Einsamkeit grau. Sie sind die letzten Lebewesen in diesem Haus.