Lost Place in Ditzingen: Darum bleibt die Minigolfanlage in der Glemsaue verwaist

Regelmäßig kommt die Frage: Was ist bloß mit der Minigolfanlage in Ditzingen los? Die Stadt, der das Gelände in der Glemsaue gehört, hat keine guten Nachrichten.
In der Glemsaue in Ditzingen ist besonders bei schönem Wetter viel los. Spaziergänger sind unterwegs, mit und ohne Hund, manche entspannen auf den Sitzbänken. Jogger und Radfahrer nutzen die Wege ebenfalls. Kinder spielen Fußball, Tischtennis, Fangen oder klettern, andere Leute bringen ihre Körper an der Calisthenics-Anlage in Schuss, dem Fitnessstudio unter freiem Himmel. Inmitten des Trubels gibt es allerdings ein Gelände, dessen belebte Zeiten der Vergangenheit angehören.