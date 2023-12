Lost Place in der Region: Eine Mühlen-Ruine mit düsterer Vergangenheit

Lost Place in der Region

1 Nur der Türbogen des Wohnhauses steht noch. Die Hankertsmühle war einst auch Schauplatz schrecklicher Ereignisse. Foto: Gottfried / Stoppel

Wo man heute vergnügt Ausflüge startet, zeugt ein verwitterter Torbogen von einer einst stolzen Mühle. Hinter der scheinbaren Idylle verbirgt sich aber eine düstere Vergangenheit. Unsere Serie über Lost Places in der Region











Welche Tragödien haben sich wohl einst abgespielt, wo der Kümmerlesbach in die rauschende Rot mündet. Wer dort heutzutage zwischen den verwitterten Mauersteinen vorbeigeht, durch tiefes Moos und über morsche Äste stapft und unter dem letzten verbliebenen Türbogen des ehemaligen Wohnhauses der Hankertsmühle steht, kann nur erahnen, welches Leid und welche Dramen sich an diesem so idyllischen Ort früher zugetragen haben.