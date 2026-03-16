Lost Place im Herzen von Leonberg: Nachtschicht – was 13 Jahre nach dem Aus von der Kult-Disco übrig ist

Die Nachtschicht war einst ein Anziehungspunkt für Leonbergs Partyvolk. 2013 schloss die Disco jedoch ihre Pforten. Ein Besuch der einstigen Feierlocation weckt viele Erinnerungen.
Es ist ein Abstieg über Treppenhausstufen hinab in die Leonberger Feiervergangenheit. Auch wenn dieser Strang der Geschichte am 31. März 2013 sein Ende fand – so hat es doch den Anschein, als sei das alles noch viel, viel länger her. Für manchen dürfte es in der Tat ein halbes Leben sein, das seit dem letzten Besuch in der Discothek Nachtschicht vergangen ist.