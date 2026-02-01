Ominöse Steinkreis-Ruine aus dunklen Zeiten

In einem idyllischen Wäldchen sanft über dem Gäu ragt ein bizarres Relikt aus dem Waldboden: Die verrosteten Stahlträger und eine kreisrunde Mauer deuten auf ein schwarzes Kapitel in der Geschichte hin. Unsere Serie über Lost Places in der Region [Archiv]
Es gibt kaum einen idyllischeren Ort im Kreis Böblingen als diesen. Die sanfte Anhöhe mit ihren Wacholderheiden, die Blicke bis in den Sindelfinger Wald und den Schönbuch erlaubt. Kaum einer vermutet hier oben einen der Schauplätze des Zweiten Weltkriegs. Wer diesen entdecken will, muss mit offenen Augen unterwegs sein. Denn in dem kleinen Wäldchen um den höchsten Punkt auf 537 Metern schlummert eine Ruine der Luftwaffe, die zunächst Rätsel aufgibt. Die Rede ist vom Venusberg zwischen Aidlingen und Lehenweiler.