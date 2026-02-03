Mysteriöse „Bernhard-Anlage“ aus dem Luftkrieg - das steckt dahinter

Auf dem Venusberg befindet sich die Ruine einer Militäranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Gedenktafel des Heimatgeschichtsvereins Aidlingen erklärt, was es damit auf sich hatte. [Archiv]
Am 26. Dezember 1944 macht sich ein Aufklärungsflugzeug der britischen Royal Air Force auf einen gefährlichen Flug über Südwestdeutschland. In der Nähe von Stuttgart, auf dem Aidlinger Venusberg, entdeckt die Besatzung eine große Militäranlage mit einer haushohen Antenne, einem Sendeturm, weiteren Gebäuden zur Stromversorgung sowie einer Flak-Stellung mit 20-mm-Geschützen gegen Tieffliegerangriffe.