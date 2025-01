Los Angeles: US-Rapper ASAP Rocky wegen Schüssen auf ehemaligen Freund vor Gericht

1 ASAP Rocky muss sich wegen Schüssen auf einen ehemaligen Freund vor Gericht verantworten. Foto: dpa/Damian Dovarganes

Der US-Rapper ASAP Rocky muss sich wegen Schüssen auf einen ehemaligen Freund in Los Angeles vor Gericht verantworten. Der Anwalt des Lebenspartners von Popstar Rihanna wies die Vorwürfe gegen seinen Mandanten beim Prozessauftakt erneut zurück.











Der US-Rapper ASAP Rocky muss sich wegen Schüssen auf einen ehemaligen Freund in Los Angeles vor Gericht verantworten. Der Anwalt des Lebenspartners von Popstar Rihanna wies die Vorwürfe gegen seinen Mandanten beim Prozessauftakt am Freitag erneut zurück. Der 36-Jährige habe bei dem Vorfall in Hollywood lediglich eine harmlose „Requisitenwaffe“ aus einem Musikvideo bei sich gehabt, sagte Anwalt Joe Tacopina.