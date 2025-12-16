Los Angeles: Sohn von getötetem Star-Regisseur erstmal nicht vor Gericht

1 Nach dem gewaltsamen Tod von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele kann der tatverdächtige Sohn Nick Reiner zunächst noch nicht vor Gericht erscheinen (Archivfoto). Foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dp/Rodrigo Reyes Marin

Der gewaltsame Tod des Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele schockt nicht nur die Filmwelt. Tatverdächtig ist ein Sohn - wann er vor Gericht vernommen wird, ist aber offen.











Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele kann der tatverdächtige Sohn Nick Reiner zunächst noch nicht vor Gericht erscheinen. Nick Reiner habe noch keine ärztliche Freigabe für einen Transport vom Gefängnis zum Gericht, sagte sein Anwalt Alan Jackson übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Wann diese komme und es eine Anhörung geben könnte, sei noch unklar. Am heutigen Dienstag (Ortszeit) werde es in jedem Fall keinen Termin mehr geben. Weitere Details teilte Jackson zunächst nicht mit.