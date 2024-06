Los Angeles: Letztes Wohnhaus von Marilyn Monroe unter Denkmalschutz gestellt

1 Marilyn Monroe´ letztes Wohnhaus in Los Angeles. (Archivbild) Foto: AFP/MARIO TAMA

Symbolischer Schutz für die wohl berühmteste Hollywood-Diva: Die letzte Residenz von Marilyn Monroe ist in Los Angeles unter Denkmalschutz gestellt worden. Mit der am Mittwoch (Ortszeit) vom Stadtrat der US-Filmmetropole einstimmig getroffenen Entscheidung soll verhindert werden, dass das Haus im Nobelviertel Brentwood abgerissen wird. In ihm war der Star von Filmen wie „Manche mögen’s heiß“ sowie „Blondinen bevorzugt“ 1962 im Alter von 36 Jahren gestorben.